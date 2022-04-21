Отечность и мешки под глазами: меньше соли и больше воды

«В нашей стране больше распространен славянский тип лица. Основные отечные зоны — подбородок, щеки и носогубные складки. При отсутствии должного ухода добавляется нависшее веко, а также мешки и синяки под глазами. Очень часто подобные проблемы могут возникнуть раньше 30 лет, поэтому старайтесь следить за уходом и косметикой, которой пользуетесь», — говорит эксперт.

Прежде, чем начать бороться с отечностью, нужно понять, в чем причина ее появления. Часто проблема в нехватке витаминов группы B, неправильном питании, нарушенном режиме сна и отдыха, систематических переутомлениях. Слишком поздний ужин перед сном тоже может стать причиной утренних отеков.Как же уменьшить отечность? Постарайтесь сократить объем потребляемой соли и наладить водный баланс. Парадокс, но при отечности не надо уменьшать объем потребляемой жидкости. Иначе организм наоборот начнет запасть ее впрок. Но при этом вы должны быть уверены, что почки работают нормально.Сократите жирное и копченое в своем меню. Поменьше острых кетчупов и соусов. Газированные, алкогольные напитки, а также кофе тоже лучше исключить хотя бы на время и отследить динамику изменений. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам и чаще бывайте на свежем воздухе.