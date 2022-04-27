Уход за волосами: гайд от дерматолога

«Толщина эпидермиса тут больше, роговой слой более кератизирован, а билипидный барьер, покрывающий саму кожу — ослаблен. Еще больше мы можем ослабить нашу собственную защиту, неустанно смывая защитное кожное сало шампунями, нарушая микробиом кожи и приводя к барьерной дисфункции», — говорит эксперт.

Заботясь о волосах и желая отрастить косу до пояса, многие девушки и женщины напрочь забывают, что нужно также уделять внимание коже головы. Именно в этом корень многих проблем.Именно поэтому мыть голову нужно с умом. Выбирая шампунь, ориентируйтесь на его очищающие свойства, желательно, чтобы он был не слишком агрессивным. Сульфаты, вопреки стереотипам, в составе шампуня могут быть.После мытья используйте кондиционер. Он успокоит чешуйки кутикулы и сделает волосы гладкими.Если окрашиваете волосы, не экономьте на красителях. В противном случае лучше вообще отказаться от изменения цвета волос.Минимизируйте горячие гаджеты для волос — утюжки, щипцы и так далее. Фен — можно, но только в теплом режиме. Термозащита — обязательно!Старайтесь не делать прически, которые подразумевают тугой хвост или пучок — из-за нарушения кровообращения можете столкнуться с выпадением волос.