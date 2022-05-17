Нутрициолог объяснила, из-за чего возникают проблемы с кожей

«Очень часто кожные проблемы — это следствие грязной лимфатической системы. Если лимфа перегружена или есть застойные процессы, токсины отправляются наружу через кожу», — говорит эксперт.

Кожа — это самое настоящее зеркало общего здоровья и состояния нашего организма, которое отображает все внутренние проблемы.Спровоцировать воспаление могут и молочные продукты. Все дело в казеине типа A1, который содержит коровье молоко. В результате запуска определенных реакций, начинается усиленная выработка кожного сала.Еще одна причина воспалений на коже — продукты с высоким гликемическим индексом. В первую очередь, это сладости, выпечка, сладкие фрукты. Они провоцируют скачки инсулина, «засахаривание» организма становится причиной воспалительных процессов.Чтобы кожа была здоровой и красивой, важно держать в чистоте микрофлору кишечника, не давая разрастаться в нем плохой микробиоте.⠀Сбой гормонального фона нередко вызывает проблемы с кожей у женщин. Впрочем, не только с кожей.Некоторые гинекологи назначают в таких случаях в качестве терапии прием КОК (оральных контрацептивов), однако они не решают ее, а только на время маскируют. А в некоторых случаях такое «лечение» в перспективе только делает хуже.Также важно соблюдать режим сна и отдыха, минимизировать фактор стресса, который разрушительно действует не только на кожу, но и на иммунитет в целом.Здоровая кожа — результат здорового организма в целом. Часто проблемы с кожей являются признаком инсулинорезистентности, синдрома поликистозных яичников, проблем с кишечником.