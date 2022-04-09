Нутрициолог назвала три продукта, которые нужны каждому

«Хлорелла — еще одна водоросль, содержащая большое количество хлорофилла. Она также содержит углеводы, витамины группы В, витамины С и D, аминокислоты и редкие микроэлементы. Это мощнейший „чистильщик“ организма, борец с токсинами, воспалением, вредоносными бактериями и вирусами», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что особенно важно внести в рацион эти добавки в период обострения вирусов и простуд. Они помогут уменьшить окисление, укрепить иммунитет, а также благотворно повлияют не пищеварение. Итак, какие это продукты.Первая по списку — спирулина. Эта добавка изготавливается из сине-зеленых водорослей. В ней содержится много белка и аминокислот. Спирулина дает хороший эффект при лечении анемии, аллергии, гипертонии, сахарного диабета.Эта добавка также активирует защитные силы организма,⠀приводит в норму микрофлору кишечника, понижает сахар в крови.И заключительный элемент — известное многим мумиё. Этот похожий на смолу продукт отличается уникальными свойствами. Особенно хорошо влияет на кишечник, выводит токсины.⠀