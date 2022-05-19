Эксперт перечислила главные ошибки при похудении

«Когда мы начинаем худеть на любой диете с большим дефицитом, мы начинаем соревноваться в терпении со своим собственным организмом. Победить свой организм таким способом невозможно», — говорит специалист.

Доктор отмечает, что если вы приняли решение худеть, самое главное — наладить взаимопонимание со своим организмом, научиться слышать его и не в коем случае не бороться с ним.⠀Ведь это значит, что вы объявляете войну самим себе. А так и до аутоиммунных процессов недалеко.Возможно, вам даже удастся прийти к цели и сбросить вес, но побочные эффекты вас не порадуют. Из-за сопротивления организм сначала отдаст воду, потом «съест» мышцы и только потом начнет сжигать избытки жира, оставленные на «черный день».При такой схеме неизбежен упадок сил, постоянная усталость, плохое настроение и другие невеселые последствия. В итоге вы сорветесь, и сброшенные килограммы вернутся с 25% прибавкой.Чтобы этого не произошло, нужно научить организм сжигать калории не из мышечной ткани, а из жировой.Для этого нужно правильно выстроить свой ежедневный рацион и создать дефицит калорий (отнимаем примерно 20% от вашего привычного рациона). Это значит, что если вы привыкли питаться на 2000 калорий в день, вам нужно урезать свое меню до 1600 калорий.Ни в коем случае не садимся на голодные диеты! Жиры и белки (основной строительный материал для мышц) обязательно должны всегда присутствовать на вашей тарелке из расчета: жиры — 1 г на килограмм веса каждый день, белки — 1-1,5 г на кг веса.