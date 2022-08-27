Пять привычек для сохранения молодости и здоровья кожи

«Первое правило — это внутреннее увлажнение. Другими словами пейте больше воды. Кожа нуждается в регулярном увлажнении, необходимо выпивать 1,5-2 литра чистой воды в день. Начинать нужно с самого утра — стакан воды за 40 — 60 минут до еды», — говорит эксперт.

Второе — регулярно выполняйте гимнастику для лица. Вариантов много, их можно легко найти при желании в интернете: фейсбилдинг, фейслифтинг и так далее. Главное — делать! Результат в виде красивой и подтянутой кожи не заставит себя долго ждать. Также гимнастика для лица поможет убрать отеки.Третье — внешнее увлажнение. Утром и вечером наносите на кожу хороший крем или маску с увлажняющим эффектом. В увлажнении нуждается и сухая, и жирная кожа.Четвертое — питание. В меню обязательно должны быть свежие овощи, фрукты, витамины, минералы. Сбалансированный рацион (белки, жиры и углеводы) — гарантия красивой кожи. Особенно нужны для сохранения молодости кожи жиры!И пятое — это регулярный полноценный отдых. Постоянные стрессы очень негативно сказываются на состоянии кожи. Во время сна кожа, наоборот, восстанавливается. Из-за регулярного недосыпа могут появляться морщины.