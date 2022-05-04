Гинеколог рассказала, как правильно сдавать анализы на гормоны

«При назначении анализов доктор должен объяснить, какие гормоны в какую фазу менструального цикла вы должны сдать, потому что разные гормоны сдаются в разные дни. Половые гормоны крайне чувствительны к различным изменениям в организме. Поэтому за один день до сдачи анализов нужно категорически исключить половой контакт», — отмечает эксперт.

Гормоны — дело тонкое, на наш гормональный фон влияет множество факторов. Поэтому чтобы получить точные показатели, нужно следовать определенным рекомендациям.По возможности перед сдачей анализов желательно исключить или минимизировать факторы стресса и чрезмерные физические нагрузки, в том числе спортивные тренировки. Эти факторы могут повлиять на гормональный фон, в итоге вы получите недостоверные результаты анализов.Лучшее время для сдачи — утренние часы, в которые вам комфортно просыпаться. Перед походом в лабораторию нельзя есть, гормоны сдают натощак. Последний прием пищи — как минимум, за 8 часов.Накануне исключите из рациона спиртные напитки и острые блюда. Соки, чай, кофе утром перед сдачей анализов также пить нельзя. Только чистую воду. Курить за час до сдачи крови также запрещено.