Что помогает выглядеть моложе без косметологов: говорит дерматолог

«Достаточно придерживаться некоторых привычек, и кожа будет долго сохранять молодость. В первую очередь, следует соблюдать все этапы ухода – очищать, тонизировать, увлажнять и питать кожу».

Рассуждая о том, что помогает выглядеть моложе без косметологов, Парфенова заметила в комментарии порталу «Доктор Питер»:Что также важно для сохранения упругой кожи без морщин: ее необходимо защищать от солнечного ультрафиолета. По словам Парфеновой, именно агрессивное воздействие солнца на кожу является основной причиной ее преждевременного увядания, морщинистости и пигментации, старения. Дерматолог призвала пользоваться средствами с SPF и не находиться на открытом солнце.Другими средствами, которые помогают выглядеть моложе без косметологов, эксперт назвала регулярный достаточный сон и минимизация стресса, помимо этого – питание с ограничением быстрых углеводов и вредных жиров, питье достаточного количества жидкости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит питье чая из ромашки.