Чем полезен чай из ромашки?
Чай из ромашки – напиток долголетия: исследование показывает, что те, кто регулярно употребляет ромашковый чай, живут дольше.
Ромашка, используемая для чая, издавна известна как растение, которое обладает многими целебными свойствами. Ромашковый чай можно готовить как из свежих, так и сушеных цветков. Если цветы закончились или их нет под рукой, можно воспользоваться уже готовыми пакетиками с ромашковым чаем – но его эффект слабее, чем у напитка, который готовится из собранного или высушенного растения.
Чем же так полезен чай из ромашки? Об этом «МедикФорум» поговорил с диетологом Василисой Пономаревой. По словам медика, особую пользу такой чай приносит пожилым женщинам.
«Ученые констатируют, что пожилые женщины, которые регулярно пьют ромашковый чай, могут продлить свою жизнь. Они реже страдают от болезней цивилизации, таких как диабет и гипертония».
В частности, данный эффект был выявлен Техасским университетом. Его специалисты изучали влияние ромашкового чая на более чем 1600 женщин в течение семи лет. Результат оказался следующим: у любительниц чая из ромашки риск преждевременной смерти на 29 процентов ниже, чем у тех, кто его не пьет.
Также установлено, что ромашка обладает антиоксидантным действием, то есть, способна обезвреживать свободные радикалы, повреждающие клетки организма. Ромашковый чай, таким образом, уменьшает воспаление и бактериальное загрязнение организма. Другими его полезными эффектами являются успокоительное, спазмолитическое действие.
В какие случаях может помогать чай из ромашки:
- менструальные спазмы
- желудочно-кишечные инфекции
- больное горло
- воспаленные миндалины
- гингивит
- воспаление кожи
- простуда
- проблемы со сном.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие эффекты возможны, если ежедневно пить чай каркаде.
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