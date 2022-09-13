Чего нельзя делать с кожей: популярные ошибки в домашнем уходе

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маска для лица

Косметолог Татьяна Евстигнеева перечислила самые популярные ошибки в домашнем уходе за кожей, которые допускают многие женщины.

Состояние и красота кожи лица зависят, в первую очередь, от наших ежедневных привычек. И уже во вторую очередь — от косметолога.

Итак, каких действий в уходе за кожей лица нужно избегать?

«Не надо трогать лицо руками! Это очень вредная привычка! Лицо трогаем только при умывании и только чистыми руками. В остальных случаях вы просто переносите грязь на лицо, в результате чего появляются воспаления», — говорит эксперт.

Многие любят давить прыщи. Не делайте этого ни в коем случае. Такими варварскими методами «очистки» кожи вы сделаете себе только хуже. Нельзя трогать даже маленькие, едва заметные прыщи — после неудачного выдавливания или занесения в рану инфекции прыщ может существенно увеличиться в размерах.

Обязательно используйте увлажняющие сыворотки и крема. Даже если у вас жирная кожа, она тоже нуждается в увлажнении. Причем этот совет актуален для любого времени года. С той лишь разницей, что в летнее время мы используем увлажняющие средства утром, а в зимнее — вечером, перед сном.

Помимо увлажнения, кожа нуждается в тонизировании. Многие пренебрегают этим правилом и допускают ошибку. Хороший тоник поможет лучше усвоиться крему и сыворотке.

Не пользуйтесь детским кремом, как универсальным уходовым средством. Детский крем — это детский крем! Взрослому человеку он не навредит, но и вряд ли чем-то поможет.

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Сухую кожу такой крем не наполнит влагой и не напитает, морщины от него также не исчезнут. Поэтому используем крема по назначению и подбираем их по типу кожи и в зависимости от тех проблем, которые надо решить.

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Правильный ежедневный домашний уход — это 80% успеха в сохранении красоты и молодости кожи.
Татьяна Евстигнеева
Татьяна Евстигнеева
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Косметолог
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