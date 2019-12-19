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Не делайте так: привычки, которые сильно старят женское лицо

Не делайте так: привычки, которые сильно старят женское лицо

Чтобы сохранить привлекательность и молодость лица, многие женщины идут на разные ухищрения, вплоть до пластических операций. Однако иногда стоит отказаться всего от нескольких привычек, и затрат на дорогостоящие кремы и процедуры можно избежать.

Face-эксперт Александра Савина рассказывает о привычках, которые ежедневно старят женщин.

Растягивать кожу вокруг глаз

"Многие из нас помнят отрывки из кино или рекламы, где, просыпаясь с утра, герой несколько секунд трет глаза руками. Откуда появился этот ритуал и почему он стал неотъемлемой частью пробуждения, непонятно, главное, не повторяйте его в реальной жизни! Также после водных процедур я рекомендую вам вытирать лицо промакивающими движениями, а не растирающими", - рассказала эксперт в интервью АиФ.

Подушка

"На протяжении многих лет мы спим в одних и тех же позах, и если в молодые годы так называемые «линии сна» быстро распрямлялись, то с годами есть риск, что одним прекрасным утром они уже никуда не исчезнут, а навсегда останутся на вашем лице".

Специалист советует два выхода: во-первых, приучить себя спать на спине. Во-вторых, приклеивать перед сном специальные тейпы, которые распределяют нагрузку на мышцы и не дают образовываться заломам.

Осанка

"Большую часть времени мы проводим, вытянув шею к монитору компьютера или склонившись над смартфоном. От этого она сильно уходит вперед, а мышцы спины слабеют. В результате на шее формируются морщины". 

Эксперт советует сохранять угол шеи 90 градусов и завести привычку следить за осанкой.

Жвачка

"В следующий раз, когда рука сама потянется к пачке жевательной резинки, вспомните, что она может спровоцировать напряжение жевательных мышц от чрезмерной нагрузки на челюсть, что, в свою очередь, может закончиться асимметрией челюсти и появлением морщин вокруг рта".


Ранее на Медикфорум мы писали о том,что Пугачеву раскритиковали за увлечение ботоксом.
Теги : морщины, старость, уход за лицом

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