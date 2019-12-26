5 самых модных окрашиваний волос этой зимой
Зима диктует новые тренды, в том числе и в окрашивании волос. Какие причёски будут в моде, мы уже разбирали. Ну, а что насчёт цвета? Расскажет MedikForum.ru.
Золотистый блонд
Многие были буквально помешаны на пепельном или платиновом блонде. Ну, а сейчас, этой зимой, всё кардинально изменилось. Блондинкам стоит обратить внимание на золотистый оттенок, медовый блонд. Такое окрашивание этой зимой очень модно смотрится. Дело в том, что волосы будут переливаться, создавая удивительное сияние волосам. Не забудьте сделать корни слегка темнее, чтобы не пришлось слишком часто обновлять окрашивание.
Карамельный оттенок
Этот тёплый подтон тоже актуален нынешней зимой. Карамель светлее шоколадного цвета, но не такая яркая, как рыжий. Поэтому окрашивание волос можно примерять и брюнеткам, и блондинкам, и даже рыжеволосым. К карамельному можно добавить несколько прядей другого похожего оттенка, чтобы цвет волос не выглядел так скучно.
Шоколадная глазурь
Или переливающийся шоколадный. Такой цвет не должен быть одиночным. Лучше поиграть с палитрой и смешать темно-шоколадный с медными, тыквенными или, например, светлыми пшеничными штрихами. Такие блики добавят волосам объёма, глубины.
Угольный чёрный
Как бы вы не относились к таким причёскам, но цвет волос в духе Ким Кардашьян этой зимой на пике популярности. Но в таком случае нужно позаботиться о красоте, сиянии и мягкости прядей, чтобы не было ощущения, что ваша причёска превратилась в патлы. Полезно использовать увлажняющие маски, шампуни для окрашенных волос, масла.
Темно-рыжий
Рыжий с темным отблеском будет идеальным для этой зимы. Желательно красить волосы в насыщенный рыжий, но оставлять темные корни. Это весьма благородное окрашивание, которое смотрится очень и очень достойно.
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