5 процедур, которые подарят коже желанное омоложение





В зрелом возрасте состояние кожи напрямую зависит от челолвека, его действий и способностей выполнять различные процедуры по омоложению. В борьбе за красоту сейчас создано множество процедур, способных привести кожу в тонус. О самых эффективных из них рассказал корреспонденту MedikForum.ru врач-дерматокосметолог Григорий Гольдин.





Ботулинотерапия





Появление первых морщин на лице может сильно испортить настроение женщине. Не всегда омоложение подарят специальные крема и сыворотки в домашних условиях. В таком случае лучше обратиться к косметологу, который предложит подходящую процедуру. Одной из самых эффективных процедур считается ботулинотерапия. В верхний слой кожи вводят препарат ботулотоксин, нужный для борьбы с возрастными изменениями эпидермиса. Благодаря накопительному эффекту результат заметен уже через одну-две недели после проведения процедуры. Кожа станет гладкой и упругой.





Термолифтинг





Процедура очень полезна для омоложения людей самых разных возрастов. Применять её можно в любое время года. Благодаря процедуре активизируются собственные ресурсы женского организма, пробуждая природный коллаген, стимулируя его. При этом процедура абсолютно безболезненна, безопасна и комфорта. Кожа становится ухоженной и красивой, а результат будет виден почти сразу. Но надо помнить, что процедура должна выполняться курсами, так как стимуляция коллагена проводится понемногу.





Лазерное омоложение





Данная процедура заключается в действии на кожу особым лазером, луч которого расщепляется на огромное количество микролучей, воздействующих на связки, мышцы и другие ткани лица. В итоге происходит стимуляция деления клеток, что приводит к разглаживанию самых глубоких морщин. Также процедура позволяет избавиться от провисших щечек, делая овал лица более очерченным, а кожу — упругой.





Массаж лица





В салонах часто проводят такую процедуру, как массаж лица. Это не только приятно, но ещё и полезно, так как позволяет коже стать гладкой, подтянутой, упругой и отдохнувшей.





Ультразвуковой лифтинг





Процедура позволяет бороться с морщинами, проникая в самые глубокие слои кожи и мышца. Лифтинг нагревает ткани, стимулируя, таким образом, их восстановление и обеспечивая сокращение мышц. Особенно полезна процедура для женщин в зрелом возрасте, так как убирает брыли, двойной подбородок, делая овал лица чётким.