Стилист Анна Эрнандес-Ранера советует что купить на распродажах
В январе можно купить одежду по самым низким ценам, а значит пора отправляться за выгодными покупками. Стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера рассказывает, как не потратить деньги впустую, а действительно приобрести нужные в гардеробе вещи.
"На любой шопинг лучше всего отправляться со списком покупок. Но прежде чем вы его составите, проведите ревизию в собственном шкафу, посмотрите, каких именно вещей вам не хватает или, наоборот, слишком много, какие требуют срочной замены. Также помните, что распродажи — прекрасная возможность купить базовый гардероб по приемлемой цене", - рассказывает Анна Эрнандес-Ранера в интервью АиФ.
ВодолазкаБазовая вещь в любом гардеробе. В холодное время года служит нижним теплым слоем, поверх которого можно надевать платья и рубашки. Лучше выбирать водолазки светлых оттенков, чтобы примыкающий к шее воротник освежал лицо.
Верхняя одеждаЗдесь есть два пути: приобрести базовое пальто из хорошей ткани на все случае жизнь, или вещь, которую хотелось, но было жалко денег. Например, серебристую дубленку-авиатор или куртку-косуху. Кроме того, важно перед походом в магазин заранее определить, какую сумму вы готовы потратить, чтобы не оставить там всю зарплату.
СумкаНикогда не покупайте аксессуары ради бренда, главное - фасон. Задайте себе вопрос, купили бы вы эту сумку, если бы на нее не было скидки? Если ответ да, смело берите.
Джинсы
"Обращайте внимание на посадку, лучше брать высокую, особенно если вы обычно предпочитаете среднюю. Зимой мы и так выглядим «объемнее» из-за более плотной и тёплой одежды. Заправляя водолазку или переднюю часть свитера в джинсы с завышенной талией, мы автоматически удлиняем ноги и выглядим стройнее".
Ранее на Медикфорум мы писали о трендах, которые уже не в моде.
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