Стилист Анна Эрнандес-Ранера советует что купить на распродажах

"На любой шопинг лучше всего отправляться со списком покупок. Но прежде чем вы его составите, проведите ревизию в собственном шкафу, посмотрите, каких именно вещей вам не хватает или, наоборот, слишком много, какие требуют срочной замены. Также помните, что распродажи — прекрасная возможность купить базовый гардероб по приемлемой цене", - рассказывает Анна Эрнандес-Ранера в интервью АиФ.

Водолазка

Верхняя одежда

Сумка

Джинсы

"Обращайте внимание на посадку, лучше брать высокую, особенно если вы обычно предпочитаете среднюю. Зимой мы и так выглядим «объемнее» из-за более плотной и тёплой одежды. Заправляя водолазку или переднюю часть свитера в джинсы с завышенной талией, мы автоматически удлиняем ноги и выглядим стройнее".