Сахар - одна из главных причин старения кожи
Морщины являются внешним проявлением окисления и гликирования, которые происходят внутри вашего тела. Некоторая еда и нездоровый образ жизни создают окислительный стресс в организме. Ключ к молодости заключается в том, чтобы есть продукты, которые действительно питают организм, избегая продуктов, которые вызывают стресс. Сахару - нет, ферментированным продуктам - да.
"Слишком много сахара в рационе может вызвать чрезмерный рост бактерий и "сшивки" с белками в организме с образованием конечных продуктов гликирования, также называемых AGE. Продукты гликирования способствуют развитию ряда заболеваний, включая диабет. Они также воздействуют на здоровый коллаген в коже, оставляя вас в опасности преждевременного старения и появления морщин", - пишет издание Body Ecology.
Коллаген является одним из наиболее распространенных белков в нашем организме, и его восприимчивость к сахару является одной из причин, по которой укрепление внутренних стенок сосудов становится такой проблемой у людей с диетой с высоким содержанием глюкозы.
Если вы не хотите преждевременно стареть и предотвратить некоторые болезни, стоит питать свое тело продуктами, богатыми антиоксидантами, а также продуктами, содержащими витамины группы В (они "нейтрализуют" эти повреждения). Вы можете естественным образом поддерживать свою внутреннюю экосистему и помогать организму вырабатывать витамины группы В, употребляя ферментированные продукты с каждым приемом пищи.
К ферментированным продуктам например относятся кисломолочные продукты, квашенная капуста, кимчи, суп мисо и т.д.
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