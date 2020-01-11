Очень питательные: 5 причин есть овсяные отруби
Овсяные отруби содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, чем традиционная овсянка. Это связано со многими преимуществами для здоровья, которые вы получите, включив в свой рацион овсяные отруби.
- Это питательно. Овсяные отруби содержат такое же количество углеводов и жиров, что и обычная овсянка, но больше белка и меньше калорий. В них также больше клетчатки, особенно бета-глюкана. В отрубях есть много тиамина, магния, фосфора, железа, цинка, рибофлавина и калия. Кроме того, ыы можете получить небольшое количество фолиевой кислоты, витамина В6, ниацина и кальция.
- Они богаты антиоксидантами. Овсяные отруби содержат полифенолы, которые представляют собой растительные молекулы, действующие как антиоксиданты. Полифенолы защищают организм от свободных радикалов, которые повреждают клетки и вызывают заболевания. Отруби особенно богаты фитиновой кислотой, феруловой кислотой и авенантрамидами, которые связаны со снижением воспаления и артериального давления.
- Они сохраняют ваше сердце здоровым. Употребление в пищу овсяных отрубей может помочь избежать таких факторов риска сердечных заболеваний, как высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.
- Регулирует уровень сахара в крови. Как и другие продукты, богатые растворимой клетчаткой, овсяные отруби могут помочь контролировать уровень сахара в крови. Растворимая клетчатка помогает замедлить усвоение и поглощение углеводов, что стабилизирует уровень сахара.
- Способствуют пищеварению. Из-за высокого содержания клетчатки овсяные отруби помогают улучшить пищеварение. Они содержат как растворимые, так и нерастворимые волокна (клетчатку). Растворимая клетчатка помогает смягчить стул, в то время как нерастворимое волокно улучшает прохождение пищи по кишечнику.
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