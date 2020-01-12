Диетолог Айтор Санчес: смешивать белки с углеводами не страшно

«Более того, существуют данные серьезных исследований о том, что смешивать углеводы и белки как раз полезно, поскольку усвоение пищи в этом случае происходит гораздо более плавно и позволяет избежать негативных изменений в организме», - поделился диетолог.

Доводы диетолога изложены в публикации издания La Vanguardia . Айтор Санчес заявил, что утверждения о необходимости раздельного употреблении белков и углеводов, не имеют под собой оснований в виде научно обоснованных доказательств.Айтор Санчес сообщил, что сама идея употреблять отдельно белки и углеводы является искусственной. В реальности почти невозможно найти продукт, который бы содержал в себе исключительно одно питательное вещество.«Почти все наши блюда содержат смесь углеводов и белков, а также жира. Очень немногие продукты в своем составе могут содержат только одно питательное вещество, - это сахар или масло», - пояснил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru публиковал 5 простых советов для обретения стройного тела и плоского живота, которые дают специалисты.