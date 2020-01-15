Названы четыре продукта, которые могут изменить цвет и состояние кожи лица

«Томатная паста с ее высококонцентрированным ликопином покрывает действие всех дорогих кремов для кожи», - заявила Адлер.

По словам специалистов, имеет ли человек красивую кожу или нет, зависит от многочисленных факторов. Например, от того, курит ли он, сколько времени проводит на солнце и сколько спит, страдает ли от стресса? Питание также отражается на состоянии кожи лица. Даже отдельные продукты и питательные вещества могут заметно изменить состояние лица цвет при регулярном употреблении, утверждают эксперты.Они назвали четыре распространенных примера.Помидоры, перец и морковь обеспечивают привлекательный тон кожи. Это происходит благодаря жирорастворимым цветным пигментам каротиноидам. Исследования показали, что тон кожи, который возникает из-за потребления продуктов с каротиноидами, воспринимается окружающими как привлекательный и говорящий о хорошем здоровье.Продукты с каротиноидами не просто придают легкий золотистый оттенок коже лица. Например, каротиноидный ликопин, содержащийся в томатах, является эффективной профилактикой морщин, об этом пишет дерматолог Яэль Адлер в своей книге «Кожа рядом».Это, прежде всего, омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в льняном масле, рапсовом масле, орехах, авокадо, жирной морской рыбе. Те, кто ест достаточно этих жиров, менее подвержены воспалительным заболеваниям кожи, таким как розацеа и прыщи.В молодости упругость кожи обеспечивается двумя белковыми молекулами: коллагеном и эластином. Вместе коллаген и эластин образуют плотную, эластичную сеть, которая поддерживает кожу как каркас, придает ей эластичность и гибкость. Если вы едите слишком много сахара, его молекулы могут сочетаться с коллагеном в коже и вызывать химическую реакцию, так называемое гликирование, в результате чего сеть из коллагена и эластина становится более жесткой и негибкой, а кожа – дряблой, вялой и склонной к морщинам.Регулярное потребление молока может побуждать организм вырабатывать повышенное количество такого вещества, как инсулиноподобный фактор роста 1. Это вещество стимулирует выработку жира сальными железами, что способствует появлению кожных воспалений, угрей и прыщей. Впрочем, может ли человек переносить молоко и содержащиеся в нем вещества, зависит, прежде всего, от его наследственной предрасположенности - не у всех людей возникают проблемы с кожей, если они пьют много молока. Если вы склонны к появлению угрей и прыщей, имеет смысл удалить молоко и молочные продукты из вашего меню на несколько недель и посмотреть, улучшится ли цвет лица.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины могут стоять за быстрым появлением синяков на коже.