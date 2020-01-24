Плюс 10 лет: одежда, украшения и прически, которые сильно старят

Стрижки и укладки

"Старомодное мелирование, жёсткая филировка, цветные «перья» на голове — вся эта «невероятная красота», от которой рябит в глазах, расскажет лишь об одном. Ее обладательница выбрала себе любимого мастера ещё в 2000 году и хранит ему верность уже два десятка лет. Кстати, укладок это тоже касается. К сожалению, даже в крупных городах России во многих «салонах красоты» до сих пор крутят кудри с кончиков, а не от корней", - рассказывает стилист в интервью АиФ.

Одежда

Макияж

Украшения

"Откажитесь от использования старомодных украшений и аксессуаров. Простая базовая бижутерия часто смотрится лучше комплекта из золота. Конечно, я не говорю про винтаж. Сейчас он в тренде. Но не путайте украшения известных марок семидесятых-восьмидесятых годов с комплектами из нулевых. Это абсолютно разные вещи".