Плюс 10 лет: одежда, украшения и прически, которые сильно старят

Плюс 10 лет: одежда, украшения и прически, которые сильно старят

То, на какой возраст мы выглядим, зачастую зависит не только от состояния кожи и фигуры. Одежда, прическа, макияж, аксессуары могут "молодить" или добавить добрый десяток лет. Стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера рассказывает как одеться так, чтобы не прибавить себе возраста.

Стрижки и укладки

"Старомодное мелирование, жёсткая филировка, цветные «перья» на голове — вся эта «невероятная красота», от которой рябит в глазах, расскажет лишь об одном. Ее обладательница выбрала себе любимого мастера ещё в 2000 году и хранит ему верность уже два десятка лет. Кстати, укладок это тоже касается. К сожалению, даже в крупных городах России во многих «салонах красоты» до сих пор крутят кудри с кончиков, а не от корней", - рассказывает стилист в интервью АиФ.

Одежда

Джинсы с низкой талией, кофточки из тонкого трикотажа с люрексом, "классические костюмы в облипку", теплые колготки телесного цвета, обувь на танкетке - все это невероятно старит, и создает образ "привет из нулевых".

Макияж

Брови-ниточки давно вышли из моды, равно как и маска из плотного тонального крема. В моде тональные покрытия, которые создают естественный тон на лице, и пушистые брови.

Украшения

"Откажитесь от использования старомодных украшений и аксессуаров. Простая базовая бижутерия часто смотрится лучше комплекта из золота. Конечно, я не говорю про винтаж. Сейчас он в тренде. Но не путайте украшения известных марок семидесятых-восьмидесятых годов с комплектами из нулевых. Это абсолютно разные вещи".

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