Певица Жасмин кардинально сменила имидж и стала неузнаваемой

«Не узнать Жасмин», «Круто! Не узнал, пока не прочел», «Вы всегда прекрасны. Даже когда на вас минимум косметики», «Какая пушистая и кудрявая Жасмин», «На Шакиру похожа», «Очень классный стиль сегодня у вас», - написали поклонники в комментариях.

У себя на странице в Instagram звезда российской эстрады опубликовала новый снимок, где она позирует с непослушными кудрявыми волосами и более светлым цветом волос. Образ Жасмин завершает легкий макияж.В комментариях артистка призналась, что это ее натуральные волосы – они у нее вьющиеся от природы. Также певица рассказала поклонникам, что сейчас она работает над новым альбомом. Но больше фанатов все-таки заинтересовала непривычная для них прическа Жасмин.Ранее портал «Медикфорум» писал , что телеведущая Лера Кудрявцева впервые появилась в эфире после удаления грудных имплантов.