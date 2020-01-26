4 продукта, которые замедляют старение
Коллаген играет важную роль в различных функциях организма, в том числе сохраняет кожу молодой и здоровой. Кроме актуальных средств по уходу за кожей, рекомендуется питание здоровой пищей и регулярные занятия спортом. Включите в свой рацион эти 4 продукта, которые стимулирует производство и синтез коллагена.
Коллаген-стимулирующие продукты для здоровой молодой кожи
КурицаПтица содержит много соединительной ткани, что является признаком большого количества коллагена, присутствующего в ней. Регулярное употребление курицы может помочь улучшить вашу кожу, однако убедитесь, что вы готовите ее здоровым способом, и не используете много масла.
ЦитрусовыеЦитрусовые, такие как апельсины, лимоны и мандарины, популярны благодаря высокому содержанию витамина С. Тем не менее, исследования показывают, что они также могут оказать положительное влияние на вашу кожу из-за стимуляции выработки коллагена. Все виды цитрусовых имеют и другие преимущества для здоровья: повышение иммунитета, улучшение пищеварения и т.д.
Чеснок
"Хотя эта приправа не может быть естественным источником белка, чеснок может стимулировать выработку и синтез коллагена, а также помочь избежать его распада. Чеснок богат антибактериальными и противовоспалительными агентами, и может быть использован в качестве домашнего средства от простуды и кашля", - пишет издание Times Now News.
Бобы и бобовыеЭто здоровая вегетарианская пища и один из немногих растительных источников белка. Бобы и бобовые могут помочь сохранить вашу кожу здоровой - они содержат питательные вещества, которые необходимы для производства и синтеза коллагена.
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