Игорь Никоноров из НИИ Гриппа рассказал насколько опасен коронавирус для россиян
В 21 веке мир уже пережил 2 эпидемии коронавирусов: SARS (атипичная пневмония) в 2003 году, и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром), в 2013 году. Новый вирус снова пришел из Азии, и паника в связи с ним куда выше чем раньше. Действительно ли так опасен 2019-nCoV? Почему большинство короновирусов приходят из азиатских стран? Стоит ли боятся россиянам эпидемии? На эти вопросы отвечает старший научный сотрудник из НИИ Гриппа Игорь Никоноров.
Насколько опасен новый коронавирус?
"У коронавируса, испугавшего мир сегодня, смертность около 3-4% (доля погибших из числа лабораторно подтвержденных случаев заражения), у SARS была около 10%, у MERS-CoV — 35%. При этом более половины погибших от нового коронавируса страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, то есть у них были серьезные проблемы с иммунитетом", - говорит Игорь Никоноров в интервью "Доктор Питер".
Почему современные вирусы родом из азиатских стран?По словам эксперта тот факт, что большинство вирусов приходят из азиатских стран вызван тем, что именно там благоприятная среды для из развития - теплый и влажный климат, богатая флора и фауна. Например, грипп там не сезонная эпидемия, а продолжается круглый год. Вторая причина - специфическое питание. Коронавирус 2019-nCoV начал распространятся с местного рынка, где продавали мясо диких животных, которых в большинстве стран в пищу не употребляют, но которые могут быть носителями вирусов. Вирусы погибают только в результате термической обработки, а местная кухня не всегда ее предполагает.
Грозит ли опасность гражданам России?
"Пока вспышка локальная, по сути, сконцентрированная в одном городе, поэтому там и введен карантин. По информации ВОЗ, передача вируса от человека к человеку отмечена либо среди медиков, работавших с заболевшими, либо среди родственников, имевших близкий контакт.".При этом эксперт подчеркивает, что не было передачи вирусов в странах, куда он был завезен из Китая.
"Сегодня известно о 14 завозных случаях: 3 - в Таиланде (два человека уже выздоровели), 2 - в Гонконге, 2 - в Макао, 2 - во Вьетнаме, 1 - в Тайване, 1 - в Японии (он тоже выздоровел), 1 - в Сингапуре, по одному случаю в Южной Корее и США. Летальных исходов не было нигде".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что в России стали скупать защитные маски.
Оставить комментарий