Игорь Никоноров из НИИ Гриппа рассказал насколько опасен коронавирус для россиян

Насколько опасен новый коронавирус?

"У коронавируса, испугавшего мир сегодня, смертность около 3-4% (доля погибших из числа лабораторно подтвержденных случаев заражения), у SARS была около 10%, у MERS-CoV — 35%. При этом более половины погибших от нового коронавируса страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, то есть у них были серьезные проблемы с иммунитетом", - говорит Игорь Никоноров в интервью "Доктор Питер".

Почему современные вирусы родом из азиатских стран?

Грозит ли опасность гражданам России?

"Пока вспышка локальная, по сути, сконцентрированная в одном городе, поэтому там и введен карантин. По информации ВОЗ, передача вируса от человека к человеку отмечена либо среди медиков, работавших с заболевшими, либо среди родственников, имевших близкий контакт.".

"Сегодня известно о 14 завозных случаях: 3 - в Таиланде (два человека уже выздоровели), 2 - в Гонконге, 2 - в Макао, 2 - во Вьетнаме, 1 - в Тайване, 1 - в Японии (он тоже выздоровел), 1 - в Сингапуре, по одному случаю в Южной Корее и США. Летальных исходов не было нигде".