Как ухаживать за кожей в менопаузе - советы американских дерматологов

Как ухаживать за кожей в менопаузе - советы американских дерматологов

В менопаузе кожа быстро теряет коллаген. Исследования показывают, что женская кожа теряет около 30% своего коллагена в течение первых пяти лет менопаузы. После этого снижение более постепенное. Женщины теряют около 2% своего коллагена в год в течение следующих 20 лет. Вот что вы можете сделать, чтобы сохранить хорошее состояние своей кожи.

Морщины и дряблость

"По мере того, как коллаген уменьшается, наша кожа теряет упругость и начинает провисать. Постоянные морщины проходят от кончика носа до уголков рта. Морщины, которые раньше появлялись только с улыбкой или хмурым взглядом, становятся видимыми все время. Позже кончик носа опускается. Вы можете увидеть мешки под глазами", - пишет на своем официальном сайте "Американская ассоциация дерматологов".

Что вы можете сделать

Если вас беспокоит провисание кожи или морщины:
  • Защитите свою кожу от солнца. Это может уменьшить видимые морщины и предотвратить новые морщины.
  • Подумайте об использовании средства по уходу за кожей, которое содержит ретинол или пептиды. Эти ингредиенты могут увеличить количество коллагена в вашей коже.

Сухая кожа

В менопаузе кожа теряет способность удерживать воду, поэтому становится довольно сухой. 

Что вы можете сделать

  • Умывайтесь с мягким моющим средством вместо мыла. Для зрелой кожи мыло может быть слишком сухим, выбирайте слабопенящиеся гели или муссы.
  • Наносите увлажняющий крем после умывания и в течение дня, когда ваша кожа становится сухой. Особенно полезным может быть увлажнитель с гиалуроновой кислотой или мочевиной.
  • Обратитесь к дерматологу, если ваша кожа все еще чувствует себя сухой. Эксфолиация или микродермабразия могут помочь, но вы должны обратиться к дерматологу или косметологу, прежде чем попробовать один из вариантов. В период менопаузы кожа становится тоньше, и попытка проводить подобные процедуры в домашних условиях может принести больше вреда, чем пользы.
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