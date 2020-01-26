Эпидимиолог Михаил Лебедев рассказал как на здоровье влияет теплая зима

"И все же преувеличивать «вредное влияние» теплой зимы не стоит: пока никто не заболел именно от плохой погоды, - говорит эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью изданию КП. - Мало того, относительно теплый климат с небольшими температурными колебаниями для человеческого организма гораздо комфортнее, чем «классическая» морозная зима (и объективно, и субъективно)".

"Поскольку основные проблемы с ухудшением самочувствия в «нетрадиционную» погоду имеют люди с различными хроническими заболеваниями, то им следует точно выполнять назначения своего лечащего врача, назначенные лекарства принимать регулярно и своевременно".