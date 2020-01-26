Эпидимиолог Михаил Лебедев рассказал как на здоровье влияет теплая зима
В этом году у всех россиян сложилось ощущение, что зима отказалось приходить вообще, а погода напоминает затянувшийся ноябрь. Кому-то это нравится, но большинство все-таки скучает по снегу. Но как насчет здоровья? В положительную или отрицательную сторону на него влияет теплая зима? Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказывает о плюсах и минусах аномальной погоды.
При теплой зиме происходит снижение атмосферного давления, а это сильно влияет на человека - появляется сонливость, апатия, плохое настроение.
"И все же преувеличивать «вредное влияние» теплой зимы не стоит: пока никто не заболел именно от плохой погоды, - говорит эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью изданию КП. - Мало того, относительно теплый климат с небольшими температурными колебаниями для человеческого организма гораздо комфортнее, чем «классическая» морозная зима (и объективно, и субъективно)".
Чрезмерная морозная зима гораздо хуже для здоровья, особенно для "сердечников" и больных астмой. Поэтому, в большинстве случаев, теплый воздух, благоприятнее холодного. Но есть и те кто попадает в группу риска обострения заболеваний. Например, аллергики, которые плохо переносят повышенную влажность воздуха. Или люди с язвенной болезнью желудка - для них, теплая зима, равно как и холодное лето, чреваты обострениями.
"Поскольку основные проблемы с ухудшением самочувствия в «нетрадиционную» погоду имеют люди с различными хроническими заболеваниями, то им следует точно выполнять назначения своего лечащего врача, назначенные лекарства принимать регулярно и своевременно".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, как погода влияет на сосуды.
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