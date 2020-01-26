5 способов сделать поры на лице менее заметными
Когда вы смотрите в зеркало, чувствуете ли вы, что ваша кожа выглядела бы более привлекательной, если бы вы могли уменьшить большие поры? На самом деле вы можете многое сделать, чтобы сделать их менее заметными.
Дерматологи из США советуют следующие домашние способы для уменьшения пор.
Используйте только некомедогенные средства по уходу за кожейСлово «некомедогенный» означает, что продукт не забьет ваши поры. Когда поры забиваются, они расширяются, что может сделать их более заметными.
Чтобы избежать закупорки пор, ищите следующие определения на упаковках, когда покупаете косметические продукты для лица:
- Non-комедонов
- Без масла
- Не забивает поры
Используйте ретинолЕсли у вас жирная кожа, прыщи или ваша кожа выглядит менее упругой, чем раньше, поры могут выглядеть больше. Использование средства по уходу за кожей с ретинолом или ретинил пальмитатом может помочь. Для достижения наилучших результатов применяйте продукт перед сном.
Лечите прыщиПрыщи забивают поры, делая их поблее заметными, после того, как проходят. Использование очищающего средства с салициловой кислотой поможет решить проблему. Исследования показывают, что салициловая кислота проникает глубоко в поры.
Защитите свое лицо солнцезащитным кремом каждый деньЧем больше солнце повредило вашу кожу, тем менее упругой она будет. Когда кожа начинает терять свою упругость, поры выглядят более заметными.
ОтшелушиваниеОтшелушивание может сделать поры менее заметными. Чтобы получить желаемый результат, вам необходимо делать это безопасно, чтобы не повредить кожу. Для этого используйте средства на основе энзимов и кислот.
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