Увеличение губ у Емельяна Брауде чуть не закончилось смертью

"Скандально известный пластический хирург-самоучка Емельян Брауде едва не убил свою клиентку. Во время процедуры ей стало плохо, у девушки сильно опухла шея, она начала задыхаться. Видео из подпольной операционной выложил сам Брауде. По его мнению, вся проблема - в анестетиках. Таким примером он решил призвать всех отказаться от их использования", - сообщает Рен-ТВ.

Об Емельяне Брауде

"Я не работал косметологом, я с первого дня обучал. Как случайный человек, имею свой опосредованный взгляд на эти вещи. Когда я пришел в первый раз, были модели под полным наркозом, я сказал: полный наркоз прекращаем, учимся работать без анестезии", - рассказывает горе-косметолог.