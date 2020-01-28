Увеличение губ у Емельяна Брауде чуть не закончилось смертью
Печально известный "пластический хирург" Емильян Брауде вновь оказался в эпицентре скандала - опубликовал видео, где пациентка, которой он делал увеличение губ, чуть не умерла от анафилактического шока.
"Скандально известный пластический хирург-самоучка Емельян Брауде едва не убил свою клиентку. Во время процедуры ей стало плохо, у девушки сильно опухла шея, она начала задыхаться. Видео из подпольной операционной выложил сам Брауде. По его мнению, вся проблема - в анестетиках. Таким примером он решил призвать всех отказаться от их использования", - сообщает Рен-ТВ.
Об Емельяне БраудеЕмельяна Брауде узнали на российском косметологическом рынке несколько лет назад. Он начинал курьем, работавшим на косметологические клиники и салоны красоты. Брауде решил построить бизнес, объявив себя "косметологом". Его "фишки" - отказ от использования анестетиков, агрессивная техника введения филлеров, пренебрежение нормами санитарии, отказ от белых врачебных халатов. Последнее его нововведение, взорвавшее инстраграм - "губы дьявола". Суть метода: филлер вводится в губы таким образом, что края становятся волнистыми.
"Я не работал косметологом, я с первого дня обучал. Как случайный человек, имею свой опосредованный взгляд на эти вещи. Когда я пришел в первый раз, были модели под полным наркозом, я сказал: полный наркоз прекращаем, учимся работать без анестезии", - рассказывает горе-косметолог.
По поводу деятельности Брауде не раз обращались в правоохранительные органы - дальше проверок дело не доходило.
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