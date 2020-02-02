5 удивительных причин появления прыщей на лице

Наволочка

"Когда вы спите, то потеете, на наволочке увеличивается количество пота и бактерий», - говорит Дебра Джалиман, доктор медицины, дерматолог из Нью-Йорка в интервью изданию Helth. - Грязь и жир перенесется с подушки на кожу, что забьет поры, вызывает черные точки или угри".

Тренировки в зале

Бактерии на мобильном телефоне

Выдавливание

Продукты для волос

"Когда волосы трутся о лицо, кожа может впитывать это масло. Это засоряет поры, вызывая покраснение, прыщи и белые угри на лбу и вокруг линии роста волос"