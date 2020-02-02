5 удивительных причин появления прыщей на лице

5 удивительных причин появления прыщей на лице

Повседневные привычки, на которых вы не акцентируете внимания - причина появления прыщей. Вот 5 распространенных.

Наволочка

Особенно, если вы ее давно не меняли.
"Когда вы спите, то потеете, на наволочке увеличивается количество пота и бактерий», - говорит Дебра Джалиман, доктор медицины, дерматолог из Нью-Йорка в интервью изданию Helth. - Грязь и жир перенесется с подушки на кожу, что забьет поры, вызывает черные точки или угри". 
Учитывая, сколько времени лицо контактирует с подушкой, имеет смысл позаботится о ее чистоте.

Тренировки в зале

Вы потеете, во время тренировки. Пот не вызывает прыщей, он может «задерживать грязь и жир на коже, вызывать раздражение. Очищайте кожу после тренировок.

Бактерии на мобильном телефоне

Мобильные телефоны подвергаются воздействию бактерий - прижатие щеки и подбородка к устройству вызывает накопление жира. Грязь может цепляться за кожу. Это может предрасположить к прыщам в области правой или левой щеки.

Выдавливание 

Пытаясь выдавить прыщ, вы рискуете протолкнуть внутрь поры бактерии, гной или отмершие клетки кожи. Это может усугубить ситуацию, увеличивает воспаление, приводя к постоянному рубцеванию.

Продукты для волос

Если вы используете масленые средства для укладки волос, возрастает риск появления прыщей. 
"Когда волосы трутся  о лицо, кожа может впитывать это масло. Это засоряет поры, вызывая покраснение, прыщи и белые угри на лбу и вокруг линии роста волос"

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