Новый тренд в мире моды – «водолазные костюмы»
Последние несколько лет практически все модные дома диктуют тренд на «оверсайз», или объемные вещи. Чего скрывать, многим это уже надоело. Специально для таких модниц и придумали новое веяние, а именно – «водолазные костюмы».
Мода на «оверсайз» пришла в наш мир в расцвет феминизма на Западе. Женщины таким образом пытаются сказать мужчинам, что их можно воспринимать не только как сексуальный объект. Именно такое заявление на недавней церемонии Grammyи сделала певица Билли Айлиш.
Однако далеко не все с ней согласны. Так, например, ряд американских и даже российских звезд считают, что женственные формы – превыше всего. Певица Ники Минаж на своей странице в Instagram продемонстрировала новый тренд в мире моды, а именно – ультраоблегающие костюмы с лосинами.
Кстати, «водолазный костюм» на Ники принадлежит украинскому бренду TTSWTRS. Такой же наряд показала и уже более известная российскому зрителю певица Вера Брежнева у себя в соцсетях.
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Узнаете ? Я не устану вас удивлять ) и удивлять себя)) Чувствую себя юной хулиганкой , когда мне предлагают такие перевоплощения! ? Вашему вниманию ЛАБОРАТОРИЯ ВЕРЫ ? Обожаю журнал @flacon_magazine за смелость и креатив ? И благодарю любимую @alionadol за эти эмоции! Это всего лишь одно фото , остальные можно увидеть в журнале! Он уже в продаже !!! Фото: Анастасия Рябцова @anastasriaphoto Стиль: Ксения Дремина @xenia_dremina Makeup: Ника Кисляк @nikakislyak Прическа: Алексей Ярославцев @yaroslavtsev1 Сет Дизайнер: Максетт Прибылов @by_maxett Фокусы: Виталий Леснов @barfuture.ru Продюсер: Арина Ломтева @ari_volfson Ассистент фотографа: Алексей Салтыков, Сергей Бурняшев Ассистент стилиста: Александра Волкова @volkovaleksandra Ассистент сет дизайнера: Ник Шайтан @shaytaaaaan Ассистенты продюсера: Дарья Шиленкова @okolorave Далия Бакунова @luisbuduale Костюм @ttswtrs Как вам наш эксперимент ?
Помимо них, свои формы не постеснялась продемонстрировать и fashion-блогер Дженнифер Грейс. Поклонники сравнили ее образ с Эдвардом Нигма, героем вселенной DC Comics из комиксов о Бэтмене, пишет портал «Леди Mail.ru».
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