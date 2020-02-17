Молодость и красота: 7 советов, как ухаживать за собой

Уход за собой является важной составляющей в вопросе сохранения красоты и молодости. Использование кремов, сывороток и масок не всегда гарантирует идеальную кожу, молодой и привлекательный вид. В нашем материале вы найдёте ценные советы, как сохранить молодость и красоту.





Совет №1: пить много воды





Жидкость является залогом увлажнённой и подтянутой кожи. Чтобы не сталкиваться с сухостью, употребляйте достаточное количество чистой питьевой воды. Из расчёта 30 миллилитров на 1 килограмм веса. От недостаточного потребления воды о красоту и молодости кожных покровов можно забыть, они станут сухими, неэластичными, появятся морщины. Также вода влияет на метаболизм – чем её меньше, тем хуже будут обстоять дела спищеварением. Кстати, отсюда же и целлюлит на животе, бёдрах, ягодицах. Поэтому пейте – и будет вам счастье.





Совет №2: перед завтраком пить стакан воды





За полчаса до завтрака надо выпивать стакан воды. Это позволит запустить работу кишечника, пробудить организм и улучшить метаболизм. Как следствие, молодость и красота тела.





Совет №3: отказаться от вредных напитков и продуктов





Вредная пища вредит коже, пищеварительной системе, красоте и молодости. Надо отказаться от колбас, жареной еды, выпечки, сладостей, жирностей. Красители, консерванты, алкоголь, сладкая газировка, ароматизаторы и усилители вкуса не доведут до добра. В итоге, исключив подобные продукты из рациона, вы улучшите состояние здоровья и избавитесь от лишнего веса.





Совет №4: включить в рацион полезные продукты





А вот полезные продукты не будут лишними для красоты и молодости. В рационе должна быть пища, способствующая улучшению метаболизма. Корица, имбирь, перец, грейпфруты, вода с лимонов – всё это способствует улучшению обмена веществ, делает стройнее, моложе и красивее.









Совет №5: откажитесь от сахара





Чай без сахара, кофе без этой же добавки – подобное пищевое поведение поможет коже стать красивее и здоровее, а пищеварению – лучше. К тому же чрезмерное потребление сладкого грозит преждевременным старением.





Совет №6: ужинать за пару часов до сна





Нельзя ложиться спать с полным животом. Ужин должен быть за пару-тройку часов до отбытия в страну Морфея. Есть такое правило: не есть после шести. Оно не сделает вас красивее, а вот нездоровее точно. Важно ужинать за два часа до сна, а перед сном выпивать кефир или йогурт. Этого будет достаточно, чтобы стать моложе и красивее.





Совет №7: занимайтесь физкультурой





Спорт способен привести к потрясающим результатам. Без физической нагрузки будет утрачиваться мышечный тонус, кожа обвиснет, потеряется стройность и красота. Нет возможности целенаправленно ходить в зал или прыгать дома, то замените автомобиль на пешие прогулки, лифт – на лестницу. Это уже поможет организму стать крепче.