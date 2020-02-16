6 полезных для фигуры перекусов





Голод терпеть нельзя, это знает каждый. Если до основного приёма пищи осталось много времени, на помощь придёт перекус. Он должен быть полезным, чтобы не навредить фигуре. Иными словами, никаких чипсов, булочек или конфет. Только то, что рекомендует MedikForum.ru!





Орехи





Этот продукт просто создан для идеального перекуса и красивой фигуры. Да, калориен, да, жирный, но жиры в составе орехов улучшают переваривание пищи, создают ощущение сытости надолго. Пользу подобного перекуса трудно переоценить: стимулирует работу головного мозга, улучшают выносливость, являются профилактическим средством против болезней сердца и сосудов. Это настоящая кладезь полезных веществ и витаминов. Но помните о дозировке: не больше 30 граммов орехов в сутки.





Фрукты





Фрукты с низким гликемическим индексом позволят быстро и качественно худеть. Лучше всего подходят яблоки, киви, апельсины, грейпфруты, персики, груши, сливы. Не менее полезны для фигуры в качестве перекуса клубника и вишня. Благодаря таким продуктом можно утолить голод, насытиться клетчаткой, полезной для пищеварения.





Кисломолочные продукты





Идеально для перекуса есть йогурт, кефир, ряженку или творог. Это кладезь белка, кальция, полезных микроэлементов для похудения и сытости. Также подобные продукты снимают раздражительность, делают человека спокойнее.





Мюсли





Приготовить мюсли не составит труда. Но речь не идёт о покупном продукте. Сделайте мюсли сами — злаки, фрукты, семечки, орехи и мёд. Это простой вариант перекуса, к тому же очень вкусный. Много клетчатки, микроэлементов позволят сделать такой вариант ещё и приятным завтраком, который насытит на долгие часы.





Смузи





Сейчас смузи пользуются огромной популярностью. Это крайне простой перекус, для приготовления которого нужно иметь пару-тройку ингредиентов и блендер. В качестве основы выбирайте молоко или йогурт, смешивайте со свежими фруктами, ягодами, зеленью, овощами, добавляйте натуральные соки или овсяные хлопья. Коктейль легко поместится в сумке и будет удобным перекусом в любое время суток.





Сухофрукты





Захотелось сладкого? Тогда ваш выбор сухофрукты вместо печенья или конфет. 1-2 горсти подобного продукта (курага, изюм, чернослив) помогут утолить голод, питать мозг, обрести физическую силу и энергию. К тому же сухофрукты помогают бороться с перепадами настроения, поборют депрессию.



