Помогает похудеть и не только: плюсы от стакана воды натощак
Стакан воды натощак улучшает процессы регенерации и очищения, которые происходят в организме ночью, и к тому же помогает похудеть. Какие плюсы здоровью дает привычка пить воду, сообщается на портале Focus.de.
Не пейте сразу после пробуждения по утрам кофе или чай. Лучше всего при этом выпить большой стакан воды маленькими глотками – такая привычка оказывает большое положительное влияние на здоровье.
Какие плюсы дает употребление стакана воды по утрам:
- токсины, растворяемые в течение ночи, вымываются из организма;
- активируется метаболизм, организм использует больше энергии и не оставляет ее неиспользованной в жировых отложениях;
- улучшается работа кишечника; регулярный стакан воды по утрам становится для него своеобразной тренировкой, что предотвращает запоры и помогает похудеть - вода наполняет желудок, поэтому не сразу возникает сигнал о голоде, а завтрак становится меньше в размере;
- желудок защищается от изжоги, поскольку жидкость разбавляет желудочную кислоту.
Терапия водой по-японски. В Японии существуют четкие правила питьевого лечения, предписанные Японской медицинской ассоциацией (JMA). Эти правила таковы
- выпивать до половины литра теплой воды сразу после пробуждения; если это много, начните с небольшого стакана воды и постепенно увеличивайте количество;
- чистите зубы только после питья воды, затем подождите не менее 45 минут до завтрака;
- не ешьте ничего в течение двух часов после завтрака.
Следуя правилам японской водной терапии, можно оставаться стройным или даже терять до пяти килограммов в год, сообщили специалисты. Помимо этого, привычка начинать свой день с воды помогает снижать умеренно высокое кровяное давление и нормализовать повышенный уровень сахара в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы лучшие привычки для укрепления здоровья после 40 лет.
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