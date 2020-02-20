Запрет соляриев спасет жизни и деньги
Ученые из Австралии полагают, что полный запрет соляриев спасет жизни людей и сэкономит миллиарды долларов на их лечение. Каждый год до 10 млн молодых людей на планете можно будет уберегать от рака кожи.
Иран, Бразилия и Австралия - единственные страны мира, полностью запретившие солярии. Это актуально для их погодных условий и частого солнца на небе, и без того серьезно поражающего кожу, увеличивая риск опухолей. Солярии еще сильнее повышают опасность рака кожи. Ученые из Австралии подсчитали, что полный запрет на солярии спасет жизни и сэкономит странам многие миллиарды долларов, расходуемые на лечение рака кожи. По их подсчетам, полный запрет соляриев в мире предотвратит до 10 млн случаев рака кожи среди людей от 12 до 35 лет ежегодно.
Каждый год в Великобритании (стране с пасмурным климатом) раком кожи заболевают по 160 тысяч человек, а в более солнечных США - по 3 млн. Однако жители северных стран все более активно посещают страны южные для приема солнечных ванн, а также активней ходят в солярии. По прогнозам ученых, в Великобритании заболеваемость раком кожи вырастет на 10% в следующие 15 лет, если солярии не запретят.
Эти устройства воздействуют на кожу ультрафиолетовыми лучами. Причем источники излучения находятся очень близко к коже, нередко вызывая ожоги и перманентные повреждения. Три четверти британских дерматологов с одобрением отнеслись бы к полному запрету соляриев в стране или хотя бы ограничению по их использованию в зависимости от возраста, пишет JAMA Dermatology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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