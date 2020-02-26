5 простых антивозрастных продуктов, которые делают кожу моложе
Чтобы кожа выглядела моложе, в рацион следует включить антивозрастные продукты, поддерживающие ее здоровую структуру, борющиеся с воспалением. Антивозрастным эффектом обладают простые продукты - зеленые листовые овощи, специи, кофе и другие, сообщает портал MedikForum.ru с ссылкой на издание EatingWell.
Кудрявая капуста. Насыщена лютеином, зеаксантином – два каротиноида обладают выраженным антивозрастным эффектом - повышают эластичность, увлажненность кожи, укрепляют жировую ткань под ней, обеспечивающую молодой вид. Дополнительно они защищают кожу от старящего ультрафиолета.
Кефир. Простой продукт обеспечивает организм пробиотическими штаммами, способными предотвратить или минимизировать повреждение кожи, вызванное ультрафиолетом. Также пробиотики помогают поддерживать более низкий pH кожи (у стареющей он более высокий), способствуют удалению свободных радикалов, что делает ее моложе. Помимо кефира, с этой целью полезно употрреблять натуральный йогурт, ферментированные продукты - квашеную капусту, кимчи, мисо.
Специи. Являются одним из лучших доступных антивозрастных средств. Орегано, корица, гвоздика, содержат липоевую кислоту - соединение, которое стимулирует активность антиоксидантов в организме, удаляет тяжелые металлы, ответственные за окислительный стресс, содействующий ускоренному старению.
Кофе. Ежедневная привычка употреблять напиток может сделать кожу моложе. Согласно исследованию Европейского журнала по профилактике рака употребление всего одной чашки в день помогает предотвратить рак кожи, эффективно борется с розацеа.
Костный бульон. Простой продукт содержит много коллагена - его потребление может увеличить концентрацию некоторых типов кожного коллагена (белок, влияющий на упругость, гладкость, молодой вид кожи). Данным веществом также богато мясо, а его выработку в коже повышают продукты, богатые витамином С, - цитрусовые, киви, сладкий перец.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, дающих антивозрастной эффект в разные периоды жизни.
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