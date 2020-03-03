Ученые заявили об эпидемии раннего старения

Специалисты из Канады установили связь между преждевременным старением и лишним весом – по их мнению, ожирение способствует тому, что человеческое тело начинает увядать раньше положенного срока.Ученые всерьез обеспокоены волной раннего старения людей, которая наблюдается по всему миру. Эксперты связывают это с другой важной мировой проблемой – ожирением.Изучение нескольких сотен научных работ показало, что ожирение не просто ускоряет процесс превращения молодых людей в стариков, но, более того, является одной из форм старения.Когда человек сталкивается с проблемой избыточного веса, в его организме происходят воспалительные процессы, нарушается работа митохондрий, ослабляется иммунная система. У старения принцип воздействия на организм почти тот же. Исключение лишь в том, с какой скоростью появляются подобные изменения. В данном случае ожирение вызывает их гораздо раньше.