Эфирное масло мяты проявило себя как суперсредство для роста волос
Согласно исследованию, опубликованному в Toxicology Research, эфирное масло мяты может быть очень эффективным средством для оживления «спящих» волосяных фолликул и роста волос. Оно отлично стимулирует кровообращение в коже головы, и как активатор роста волос обошло в испытаниях лекарственный препарат.
Как сообщает MedikForum.ru, волосы состоят из белка кератина, который вырабатывается в волосяных фолликулах во внешнем слое кожи. Каждый фолликул на голове имеет свой жизненный цикл, на который могут влиять возраст, заболевание и множество других факторов – некоторые из них остаются в активном состоянии меньше других. Почему, науке точно не известно.
Исследователи обнаружили, что эфирное масло мяты может быть суперсредством для стимуляции фолликул и роста волос. В частности, в испытаниях было установлено, что раствор масла мяты способствует росту волос более эффективно, чем это делает миноксидил, продукт для роста волос, одобренный FDA. По словам соавтора проекта, Сары Пантон, мятное масло стимулирует кровообращение в коже, что может увеличивать ее толщин, количество и глубину фолликулов в ней.
Эксперимент с маслом мяты ставился учеными на мышах. Облысевших животных обрабатывался разными растворами, включавшими масло жожоба, миноксидил и масло мяты перечной. Последнее в результате показало наиболее заметные эффекты роста волос. Исследователи пришли к выводу, что масло мяты перечной действует как средство, вызывающее быструю анлагеновую стадию и может быть использовано в качестве практического средства для роста волос.
Показательно, что в другом исследовании (опубликовано в Microvascular Research) было обнаружено, что четырехпроцентный раствор ментола вызывает расширение кровеносных сосудов, увеличивая кровоток в коже головы и способствовав росту волос.
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