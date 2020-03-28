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5 простых способов замедлить старение, которые можно применять уже сейчас

Старение

Старение видится многими людьми как пугающее явление, нежелательное. Замедлить его вполне реально. Достаточно начать придерживаться нижеперечисленных методов прям с сегодняшнего дня.

Хорошее пищеварение

Пищеварение

Правильная работа желудочно-кишечного тракта поможет получить организму все необходимые питательные вещества, микроэлементы, витамины. Сбой одного из органов способен привести к пагубным последствия, в том числе старению. Здоровье пищеварения напрямую зависит от питания. Отказавшись от чипсов, фастфуда, батончиков, фруктовых соков, других вредных продуктов, можно замедлить старение ЖКТ, всего организма. Поддержать здоровье позволят зеленые овощи, фрукты, свежая зелень, злаки, хлеб из цельнозерновой муки, морепродукты, рыба, растительные масла, орехи, нежирные сорта мяса и птицы.

Питьевой режим

вода

Около 2 литров воды требуется человеку каждый день. Если снизить количество потребляемой жидкости, состояние кожи ухудшится, снизится тонус мышц. Дефицит воды способствует ожирению, геморрою, варикозу, гипертонии, вызывает проблемы с менструальным циклом. Каждое заболевание – фактор преждевременного старения.

Качественный сон

Сон

Сон нужен для расслабления, отдыха для мозга, органов чувств. Отрывочный сон, бессонница усугубляют ситуацию. Накапливаются физическая, психическая усталость, неврозы, депрессии, снижение иммунитета. Несоблюдение режима дня сказывается на состоянии кожи, вызывая старение. Замедлить его можно с помощью правильного сна.

Хорошая экология

Экология

Проживание в регионах с чистым воздухом позволяет замедлить старение. Конечно, подобное доступно не каждому. Не повезло родиться там, где отличная экология? Проводите больше времени на природе, гуляйте вечерами в парке, выезжайте в лес на выходные. Также нужно соблюдать благоприятный микроклимат дома, в офисе. Следите за температурой и влажностью в помещении, проветривайте, выращивайте комнатные растения.

Насыщение витаминами

Овощи

Витамины позволят замедлять старение. Главное быть осторожными в данных вопросах. Времена, когда в мире бушевал авитаминоз, прошли. Сейчас можно построить своё питание так, чтобы в рационе было много витаминов – фрукты, овощи, орехи находятся в свободном доступе. Прием синтетических витаминов требует назначения врача, соответствующих обследований. Также известно, что естественные витамины усваиваются лучше, поэтому синтетические могут оказаться попросту бесполезными. Тем более салат, свежее яблоко или ягоды гораздо приятнее на вкус и явно полезнее.
Теги : витамины, старение, молодость, красота, здоровье
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