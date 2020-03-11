Врач Владимир Животов предупредил об опасности утренних отеков под глазами

«В связи с этими нарушениями в голове застаивается кровь, лимфа. Вместо того, чтобы бороться с отеками масками и компрессами, следует как можно быстрее обратиться к специалисту», - дал совет остеопат.

Как сообщает MedikForum.ru, в соцети Instagram Владимир Животов предупредил об опасности утренней отечности лица и «мешков» под глазами. Такие отеки (как и «синяки» под глазами) могут оказаться следствием травм черепа, полученных когда-то. Из-за них происходит смещение костей и шейных позвонков, возникает напряжение шейных мышц.Он пояснил, что перечисленные выше процессы опасны тем, что негативно влияют на функции головного мозга, состояние волос, кожи лица и здоровье организма в целом. Особенно стоит насторожиться из-за появления утренних отеков, если эта проблема сопровождается другими симптомами, такими как боль и напряжением в шее, онемение рук, проблемы с памятью, головокружение, ухудшившееся состояние шевелюры.Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях внешности , которые указывают на болезни или травмы.