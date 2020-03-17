Наносим удар: как избавиться от второго подбородка





Второй подбородок — частая косметологическая проблема. Бороться с ним можно разными методами. Хотя проще предотвратить его появление: развивать мышцы шеи и не допускать лишнего веса.





Если же второй подбородок уже образовался, читайте нашу статью, где мы расскажем, как от него избавиться.





Причины второго подбородка





Ослабший подбородок возникает по двум причинам. Первой является лишний вес. В подобном случае поможет похудение. Правильное питание и спорт — вот основные способы избавиться от второго подбородка при избыточных килограммах.





Второй причиной являются слабые мышцы шеи. Когда платизма ослабла и провисла, появились тяжи (бороздки по бокам), то помогут специальные упражнения. Фейсбилдинг позволяет избавиться от второго подбородка при минимальных усилиях.





Упражнения против второго подбородка





Выполняйте данные упражнения ежедневно. Уже через несколько недель будет заметен ощутимый результат.





Поцелуй в небо. Запрокиньте голову, стараясь словно поцеловать потолок. Напрягите мышцы шеи. Впрочем, даже без особых усилий вы должны почувствовать это напряжение. Также можно запрокинуть голову, напрячь губы, произносить про себя букву «О». Повторять — 15 раз.





Показать язык. Высуньте язык. Дотягивайтесь им до кончика носа. Вряд ли получится, но от второго подбородка такой метод вполне способен избавить. Повторяйте 15 раз, задерживая язык на несколько секунд.





Повороты головы. Поверните голову сначала вправо, выдвиньте нижнюю челюсть и задержитесь на несколько секунд в таком положении. Затем выполните то же самое, повернув голову влево. Повторяйте посменно 10-15 раз.





Забудьте о похлопываниях по второму подбородку. Исследования показали неэффективность данного действия.





Ручные тренажеры весьма результативны. Также заставляют напрягаться мышцы шеи тканевые бандажи. Лифтинговая маска крепится на подбородок и за ушами. Всем хорош метод, только уши будут побаливать. Так говорят те, кто использовал подобные маски.





Косметологические методы борьбы со вторым подбородком





Вышеназванные методы не являются панацеей. В определенном возрасте при лишнем весе и слабых мышцах избавиться от второго подбородка невозможно без помощи косметолога или пластического хирурга.





Косметолог может предложить инъекции с липолиптиками, способные разбить жировые отложения. Процедура, надо заметить, болезненная, ещё придется выложить 20-30 тысяч рублей. Второй полезной процедурой является миостимуляция, с помощью которой происходит воздействие на мышцы за счёт электрических импульсов. Так улучшается кровоток, ускоряются обменные процессы.





Хирургическое вмешательство предполагает липосакцию — ультразвуковую или механическую. При последней разрушается жировая ткань. Однако возможны неровности, формирование тоннеля в жировой ткани на подбородке.





Ультразвук разбивает жировую ткань, превращая жир в эмульсию. Для поддержания подбородка используются 30-сантиметровые нити с насечками. Хирург так создаёт чёткий угол, подтягивая обезжиренную кожу. Так получается молодой, четкий и красивый овал лица.