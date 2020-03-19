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Ученые нашли способ избавить людей от облысения, но есть одна проблема

Облысение можно победить
Количество волосяных фолликулов, с которыми мы родились, не меняется в течение жизни. Кожа не может создавать новые. При ее повреждении, имеющиеся фолликулы могут «консервироваться» или отмирать, а мы начинаем лысеть.

Однако у ученых есть хорошая новость, исследователи из Каролинского института обнаружили, что активация сигнального пути Hedgehog приводит к образованию новых волосяных фолликулов и волос у мышей.

Ученые активировали сигнальный путь в клетках кожи генетически модифицированных мышей в кератиноцитах или фибробластах, или в обеих клетках. Эксперименты показали, что активация сигнального пути Hedgehog может производить новые волосяные фолликулы, но только при совместной активации в кератиноцитах и фибробластах, говорит Мария Каспер, руководитель исследовательской группы из Департамента биологических наук и питания в Каролинском институте.

Однако фолликулы появлялись не только на спине (где обычно бывают у мышей), но и в других областях. На них они образовались в компании рака кожи. Однако лечение ингибитором пути Hedgehog Висмодегибом, ограничивало рост опухоли, сохраняя новые фолликулы.
Теги : облысение
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