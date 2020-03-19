Пятерка главных мифов о выпадении волос

Потеря волос – весьма стрессовое событие. Существует множество причин облысения. При этом специалисты отмечают, что 80 процентов мужчин и почти половина женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются с повышенным «волосопадом». Однако этот процесс окружает немало мифов, например, эти пять.Выпадение волос чаще считается мужской проблемой. Однако это не так. Женщины тоже сталкиваются с облысением, просто протекает оно по другому типу.Популярная пищевая добавка биотин часто рекламируется как средство от выпадения волос. К сожалению, научных доказательств его эффективности не существует, а дефицит биотина редко способствует выпадению.Носка шапок, шляп и прочих головных аксессуаров не вызывает облысения. Если у вас есть генетическая предрасположенность к выпадению, отсутствие шапки не спасет.Регулярное мытье волос – не причина их выпадения. В день люди могут терять до 150 волосков и определенный процент из них остается на дне ванны.Пучок или конский хвост выглядят привлекательно, но есть определенный тип алопеции, возникающий при излишнем натяжении прядей. Это может привести к рубцеванию кожи и последующей потери волос навсегда.