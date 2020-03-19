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Пятерка главных мифов о выпадении волос

Мифы о выпадении волос
Потеря волос – весьма стрессовое событие. Существует множество причин облысения. При этом специалисты отмечают, что 80 процентов мужчин и почти половина женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются с повышенным «волосопадом». Однако этот процесс окружает немало мифов, например, эти пять.

Это мужская проблема

Выпадение волос чаще считается мужской проблемой. Однако это не так. Женщины тоже сталкиваются с облысением, просто протекает оно по другому типу.

Биотин защитит от выпадения

Популярная пищевая добавка биотин часто рекламируется как средство от выпадения волос. К сожалению, научных доказательств его эффективности не существует, а дефицит биотина редко способствует выпадению.

Носишь шапку? Выпадут волосы

Носка шапок, шляп и прочих головных аксессуаров не вызывает облысения. Если у вас есть генетическая предрасположенность к выпадению, отсутствие шапки не спасет.

Чрезмерное мытье волос приводит к выпадению

Регулярное мытье волос – не причина их выпадения. В день люди могут терять до 150 волосков и определенный процент из них остается на дне ванны.

Сбор волос в хвост безопасен

Пучок или конский хвост выглядят привлекательно, но есть определенный тип алопеции, возникающий при излишнем натяжении прядей. Это может привести к рубцеванию кожи и последующей потери волос навсегда.
Теги : выпадение волос, облысение, мифы
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Пятерка главных мифов о выпадении волос
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