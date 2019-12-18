30 тысяч нижегородцев написали тест по истории Отечества

– На нашей площадке мы проводим тест по истории Отечества пять лет подряд, для нас это традиционно. Мы считаем, что студенты должны знать историю страны, в которой они живут,

– Акция проводится ежегодно, и мы надеемся, что тестирование поможет нам не только проверить знания наших граждан об истории нашей Родины, но и мотивировать к получению новых,