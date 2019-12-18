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30 тысяч нижегородцев написали тест по истории Отечества

исторический НН

Масштабная образовательная акция «Тест по истории Отечества» была организована областным и нижегородским молодежными парламентам. Тест писали на 408 площадках на базе школ и вузов.

Можно было пройти тестирование и он-лайн на сайте кдгр.рф – в течение всего дня 13 декабря. По окончании задания участники тестирования получали электронный сертификат, подтверждающий правильность ответов.

Но основная площадка, на которой нижегородцы сдавали тест по истории, была организована в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС:

– На нашей площадке мы проводим тест по истории Отечества пять лет подряд, для нас это традиционно. Мы считаем, что студенты должны знать историю страны, в которой они живут,

– сказал заведующий кафедрой истории государства и права Нижегородского института управления РАНХИГС Алексей Халин.

Чтобы проверить собственные знания, нужно было выполнить 40 заданий по всем периодам истории страны. Войны и выдающиеся личности, искусство и культура, религия, наука и спорт, география... Задания для теста были подготовлены специалистами Военного университета Министерства обороны России.

– Акция проводится ежегодно, и мы надеемся, что тестирование поможет нам не только проверить знания наших граждан об истории нашей Родины, но и мотивировать к получению новых,

– резюмировала председатель молодежного парламента Нижегородской области Мария Самоделкина.

Акция «Тест по истории Отечества» носит не только всероссийский, но и международный характер. Она станет первым мероприятием в ряду других, которые направлены на повышение исторической грамотности среди россиян. Проект в целом носит название «Большая история» и «Тест по истории Отечества» явился открывающим мероприятием этого цикла.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что Тайницкая башня нижегородского кремля с ее смотровой площадкой теперь открыта для посещений.
Теги : культурное наследие, история, школа, студенты, школьники

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