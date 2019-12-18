В нижегородском Русском музее фотографии можно услышать «Мгновения тишины»
Выставка столичного фотохудожника Алексея Белякова откроется в Нижнем Новгороде 25 декабря 2019 года в 17.00.
Алексей Беляков, автор необычной выставки, – не только фотограф, но и зоолог, который окончил биологический факультет Московского государственного университета (МГУ).То. что называется «по жизни» – он охотник и путешественник.
Кроме того, Алексей Беляков – мастер восточных единоборств. Но еще этот разносторнний человек автор двух книг об охоте и о жизни.
Куратор выставки Алла Харитонова сообщает, что выставка работа Алексея Белякова открыта с 26 декабря 2019 года по 19 января 2020 года. Ее представляет департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода совместно с Русским музеем фотографии.
Отдельное событие этой выставки состоит в следующем: тех гостей, которое придут на нее, ждет в рамках открытия выставки в Русском музее фотографии встреча с самим автором представленных на экспозиции фотографий, Алексеем Беляковым.
Как говорит автор представленных работ, молчание – это необходимое свойство жизни, которое необходимо ей так же, как и воздух.
Автор пытается наполнить свои работы тишиной, которая не является гнетущей или одинокой, а создает ощущение особой наполненности бытия, когда в молчании рождаются образы и мысли.
И здесь человеку очень помогает природа, которая словно бы подсказывает свои повороты темы и сюжеты, заставляя думать человека, который смотрит на мир через призму природы, совершенно особым образом.
Заполняя мир творческой тишиной, а не бестолковым и беспорядочным шумом технологий и машин, от которых современному человеку, казалось бы, некуда деваться.
Возвращаться в эти мгновения тишины, погружаться в гармонию природы снова и снова – вотк чему приглашает зрителей автор выставки «Мгновения тишины», которая будет открыта в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде с 26 декабря 2019 года по 19 января 2020 года.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде приглашает на итоговую выставку Нижегородской фотошколы.
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