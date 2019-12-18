В Нижегородском художественном музее открыается выставка «Ее Величество Сцена»
Открытие выставки, приуроченной к Году театра в России, состоится в Нижегородском государственном художественном музее 19 декабря 2019 года в 16.00.
Лучшие образцы отечественной сценографии из архивов музея былых годов и даже веков можно будет увидеть на этой выставке, которая словно бы завершает и подытоживает заканчивающийся в России Год театра, объявленный главой российского государства Владимиром Путиным.
40 произведений театрально-декорационного искусства были отобраны, чтобы представить зрителю самые замечательные и знаковые образцы сценографического искусства. Работы, которые представлены на выставке «Ее Величество Сцена» охватывают период в истории отечественного театра с с 1885 по 1973 годы.
При этом организаторы выставки, специалисты Нижегородского художественного музея, акцентируют внимание на том, что большая их часть экспонируется впервые. Это, как правило, графические работы, которые иллюстрируют собой историю отечественной сценографии.
Особенно интересен период с конца XIX и в начале XX веков: именно в эти годы, отмечают организаторы, театрально-декорационная живопись в России пережила период расцвета.
На выставке можно увидеть эскизы декораций для театра художников, которые сегодня считаются по праву классиками отечественной живописи:
- А.Я.Головина к опере Н.А.Римского-Корсакова «Псковитянка» (1901),
- К.А.Коровина к опере Н.А.Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1909),
- В.Д.Поленова к пьесе С.И.Мамонтова «Алая роза» (1885),
- В.А.Серова к балету «Шехерезада» (1910), поставленному М.М.Фокиным.
- Т.Г.Бруни к балету «Дон Кихот» (1952),
- Н.Н.Медовщикова к спектаклю «Гамлет» (1959),
- В.Ф.Рындина к спектаклям «Двенадцатая ночь» (1945) и «Мадам Бовари» (1963).
Это прежде всего произведения сценографического искусства А.М.Валентиновой для Горьковского государственного академического театра оперы и балета имени А.С.Пушкина, а также В.Я.Герасименко и К.И.Иванова – для Горьковского государственного академического театра драмы имени М.Горького.
Выставка «Ее Величество Сцена» открыта с 20 декабря 2019 года по 19 января 2020 года.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что фестиваль-конкурс «Театральное Приволжье» после Нижнего Новгорода обрел столицу в Удмуртской Республике.
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