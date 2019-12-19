В главной нижегородской библиотеке выставят 10 тысяч новых книг

– Несмотря на развитие цифровых технологий, книги остаются важной составляющей интеллектуальной жизни общества. Нельзя недооценивать значения библиотек как для взрослых, так и для подрастающего поколения. У читателей должна быть возможность пользоваться качественными изданиями,

Только в 2019 году бюджет региона выделил более 8 млн рублей на приобретение новых изданий Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И.Ленина.Выставку новых приобретений областная библиотека устраивает в своем Горьковском зале с 20 по 22 декабря 2019 года.Сотрудники библиотеки ставят себе целью познакомить читателя с литературой самых разных тематических направлений, от глубоко специализированных изданий по различному спектру наук до произведений современной художественной литературы, как для взыскательного ценителя, так и популярной массово.Библиотека является прежде всего научной, поэтому все-таки именно научная литература находится в центре внмиания работников областной библиотеки. На выставке в «ленинке» будут представлены книги по воспитанию, искусству, медицине, музыке, политике, праву, психологии, социологии, статистике, филологии, философии, экономике, юриспруденции и другим научным дисциплинам. Большинство изданий, разумеется, на русском, однако среди экспонатов будет широко представлена и литература на иностранных языках.Год стал для пополнения библиотечных фондов знаковым. Посетившие Нижегородскую областную библиотеку в эти дни смогут по достоинству оценить, что 8 млн рублей, которые были перечислены в текущем году для приобретения новых изданий для библиотечных фондов, – на эти деньги были куплены почти на 10 тысяч книг, – потрачены не зря.– заявил по этому поводу нижегородский губернатор Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижегородской области стали появляться библиотеки нового поколения