Выставка классика авангарда открывается в нижегородском Арсенале
В нижегородском филиале Центра современного искусства Арсенал с 26 декабря 2019 по 22 марта 2020 года можно увидеть экспозицию «Николай Касаткин. Природа картины, картины природы».
Один из наиболее неординарных представителей неофициального искусства середины ХХ и начала нынешнего веков Николай Касаткин ушел из жизни 26 октября 2019 года в возрасте 87 лет. «Природа картины, картины природы» стала его первой посмертной выставкой, которую начал готовить сам художник, а завершала дело его вдова Зоя Касаткина галереи pop/off/art.
В творческой биографии художника кроме многого прочего любопытным является то, что весьма многие свои наиболее значительные полотна Касаткин создавал уже в возрасте за 80, в XXI веке. По мнению критиков, именно тогда он сумел в своих экспериментах дойти до почти что совершенства.
Само полотно в творчестве мастера выступает как бы в трех своих качествах, имеет троякую природу. С одной стороны – это самоценный визуальный образ. С другой – это интеллектуальная конструкция, несущая некое смысловое послание. Наконец, картина – это всегда средство передачи жизненного опыта автора.
Игра с отражениями, которые перемешаны с реальностью, дробление композиции полотна на несколько планов, завораживают постоянным процессом открытия творческих объемов в рамках одной картины, масштабом и мастерством техники исполнения.
На вернисаже можно увидеть более 50 ключевых произведений Николая Касаткина. Здесь и живописные полотна, и графика, эскизы и арт-объекты из творческой лаборатории.
Экспозиция подобрана как из личного собрания мастера, так и из более чем десяти других коллекций: Владимира Антоничука, Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Государственной Третьяковского галереи и других.
Здесь же можно увидеть работы, тексты и фото друзей Николая Касаткина, среди которых 0 Эрик булатов, Илья Кабаков, Дмитрий Пригов.
Выставка открывается в Шестом корпусе нижегородского кремля, в Арсенале, 25 декабря в 19:00. Вход на открытие и в каждую среду свободный.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородский «Арсенал» создал новогоднюю сказку по картинам Андрея Оленева.
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