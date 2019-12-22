В Нижнем Новгороде открылась выставка новогодних фотографий длинною в сто лет
Русский музей фотографии Нижнего Новгорода приглашает на экспозицию «Новый год. Ретроспектива. XIX-XXвв».
Новый год – один из наиболее любимых праздников россиян, праздник, который всего за каких-то сто с небольшим лет прошел огромную историю, радикально видоизменился, но остался неизменно семейным праздником.
И все эти сто лет меняющийся облик Нового года фиксировали многочисленные, по большей части – именно семейные фотоаппараты.
Вот время, когда Новый год был лишь преддверием Рождества и ему не придавали такого большого значения, как в последствии.
Вот момент, когда на встречах Нового года стал впервые встречаться совершено новый персонаж, которого перед тем не было – Дед Мороз. И люди стали играть в Деда Мороза, наряжаться Дедом Морозом – и оставаться в этом обличье на фотографиях.
Вот времена, когда Новый год при первых годах советской власти стал праздником почти подпольным, потому что справлять подобные праздники считалось едва ли не буржуазным пережитком.
Вот 1935 год, когда праздник возродили, вот появление внучки Деда Мороза, Снегурочки, вот то мгновение, когда на верхушке неизменного атрибута Нового года, празднично украшенной елки, появились украшения в виде и в форме кремлевской звезды.
Вот наши прадеды, деды, отцы, дошколята, сидят под тою же елкой в костюмах зайчиков и медвжат...
Вот на елке запечатлены игрушки военного и послевоенного времени – самолеты и боевые корабли. А вот уже среди игрушек на фото видны и первые спутники планеты и космические корабли.
А во уже наши деды, отцы сидят перед новым главным атрибутом новогоднего стола – телевизором...
Все эти мгновения, моменты, годы, столетия – XIX, XX, XXI – можно увидеть на сохранившихся в российских семьях фото. А все эти фото – увидеть на выставке «Новый год. Ретроспектива. XIX-XXвв» в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде.
Выставка работает с 17.00 26 декабря 2019 года по 19 января 2020 года.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде открывается вставка новогодних открытокс вековой историей.
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