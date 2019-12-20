«Новогодние и рождественские открытки» вековой давности можно увидеть в Нижнем Новгороде
Русский музей фотографии организовал тематическую выставку из собственных фондов и частных коллекций.
С развитием технологий, которые принято называть высокими люди стали утрачивать обыкновение посылать друг другу поздравительные открытки – хотя кое-где в социальных сетях эта традиция еще сохранилась.
Между тем добрая традиция рукописных поздравлений имеет вековую историю. Первые предтечи будущих поздравлений такого рода появились во времена Средневековья. Они представляли собой гравюры небольшого формата, которые монахи предлагали паломникам. Первая же настоящая открытка, поздравляющая с Рождеством, была английской и появилась в 1794 году.
Со временем искусство поздравительных открыток развивалось и эволюционировало. Гегрфия рукописных поздравлений расширялась. В позапрошлом столетии открытки с поздравлениями стали обычными и в Российской империи. Время расцвета отечественных открыток – вторая половина XIX века и начало века ХХ.
Открытки были самыми настоящими произведениями изобразительного искусства и многие из них поэтому стоили достаточно дорого. Открытки вовсе не были однодневками: ими было принято украшать интерьер, из них составляли особые красочные альбомы, их коллекционировали.
Сюжеты рождественских и новогодних открыток тогда в основном эксплуатировали русскую тему: зима, деревни и леса, купола храмов. Это не умаляло художественных достоинств открыток: над ними работали такие мастера, вошедшие в историю русского изобразительного искусства, как Бакст, Бенуа, Билибин, Маковский и позже Рерих.
Советские поздравительные открытки также были красочными, хотя сюжеты были уже иными. Остались мамы и дети, счастливые семейства, украшающие дом, но появились кремлевские башни и звезды. А позже – космические корабли и спутники планеты.
Рождество ушло с открыток по идеологическим причинам, остался лишь Новый год. Со временем он, Новый год, в образе симпатичного мальчонки, стал одним из главных персонажей открыток наряду с вошедшими в жизнь советских людей Дедом Морозом и Снегурочкой.
Великая Отечественная война стала слишком сильным потрясением для страны. После нее еще долгие годы на открытках достаточно часто война возникала как одна из тем даже на Новый год. Например, в виде надписи: «Новогодний привет героическим защитникам Родины!». На время на новогодние открытки перекочевали даже военачальники – Котовский, Чапаев, Щорс.
Под занавес советских лет открытки становились все более неформальными и раскованными. Даже Дед Мороз, ранее величаво простиравший зрителю руки, теперь то стремился куда-то то на санях, то на космической ракете, а то и катился на лыжах или играл в хоккей.
Так история открытки становилась историей страны – и на оборот. Многообразие и красоту этих теплых свидетельств прошлого можно увидеть на выставке, которая открывается в Русском музее фотографии 25 декабря 2019 года в 17.00.
Экспозиция «Новогодние и рождественские открытки» будет работать до 19 января 2020 года.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что юным нижегородцам предложили нарисовать новогодние открытки.
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