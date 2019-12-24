300 нижегородских специалистов за год получили новые квалификации в сфере культуры

«Государственная культурная политика в современной России»,

«Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения»,

«Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности»,

«Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры»,

«Российский музей в современных социокультурных условиях»,

«Современная библиотека: актуальные практики и технологии»,

«Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок»,

– Образовательная составляющая присутствует в целом ряде национальных проектов. Нацпроект «Культура» позволил нижегородским специалистам пройти курсы повышения квалификации на базе ведущих вузов страны. Это Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Российская академия музыки им. Гнесиных, Дальневосточный государственный институт искусств, Академия Русского балета имени Вагановой и Краснодарский государственный институт культуры,

– Полученные знания помогут специалистам в самых разных уголках региона. Надеюсь, они смогут повысить интерес к культуре там, где работают. Это позволит повысить посещаемость учреждений культуры,