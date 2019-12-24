  1. | | 300 нижегородских специалистов за год получили новые квалификации в сфере культуры

300 нижегородских специалистов за год получили новые квалификации в сфере культуры

виртуальная выставка Ван Гога

Три сотни специалистов уже обучились на курсах повышения квалификации, а еще более 600 пройдут обучение в будущем, 2020 году.

В рамках национального проекта «Культура» в июне 2019 года в нижегородском регионе открыли курсы повышения квалификации для творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Курсы были организованы на базе регионального Центра народного творчества.
с самого начала творческих работников решили научить проектировать: первой темой курсов стала «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования». Доцент кафедры социально-культурной деятельности Ирина Симонова вела курсы по разработкам Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Далее спектр новых специализаций расширился:
  • «Государственная культурная политика в современной России»,
  • «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения»,
  • «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности»,
  • «Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры»,
  • «Российский музей в современных социокультурных условиях»,
  • «Современная библиотека: актуальные практики и технологии»,
  • «Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок»,
и другие.

При этом преподавание ведется в различных формах: очной, очно-заочной либо заочной с применением дистанционных технологий.

– Образовательная составляющая присутствует в целом ряде национальных проектов. Нацпроект «Культура» позволил нижегородским специалистам пройти курсы повышения квалификации на базе ведущих вузов страны. Это Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Российская академия музыки им. Гнесиных, Дальневосточный государственный институт искусств, Академия Русского балета имени Вагановой и Краснодарский государственный институт культуры,

– заявил, подводя итоги года в культурной сфере Глеб Никитин, глава Нижегородской области.

Губернатор подчеркнул, что в следующем году число тех, кто пройдет обучение, увеличится вдвое: на курсы в 2020 году отправятся уже 590 специалистов культурной сферы.

– Полученные знания помогут специалистам в самых разных уголках региона. Надеюсь, они смогут повысить интерес к культуре там, где работают. Это позволит повысить посещаемость учреждений культуры,

– добавил глава региона.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что финансирование национального проекта «Культура» в нижегородском регионе в следующем году будет увеличено более, чем вдвое.
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