  1. | | Финансирование нацпроекта «Культура» в нижегородском регионе в следующем году будет увеличено более, чем вдвое

Финансирование нацпроекта «Культура» в нижегородском регионе в следующем году будет увеличено более, чем вдвое

Нижегородская филармония

В 2020 году в Нижегородской области на мероприятия в культурной сфере власти Федерации и региона совместно выделят более 200 млн рублей; в текущем году выделили 81 млн.

В текущем, 2019 году на то, чтобы в нижегородском регионе продолжалась реализация национального проекта «Культура» бюджет российского государства выделил около 50 млн рублей, еще 31 млн поступил из бюджета Нижегородской области.

Проектов было задумано и осуществлено много, наиболее заметные из них таковы: 17 домов культуры в районах области были капитально отремонтированы, начали работу три библиотеки нового поколения (модельные библиотеки), два кинозала и два виртуальных концертных зала. Более 300 специалистов в области культуры прошли в 2019 году обучение.

– Благодаря нацпроекту происходит перезагрузка культурной жизни региона. Для людей это очень важно. Дома культуры становятся центрами общественной жизни», - отметил Глеб Никитин. «Виртуальные концертные залы – это тоже инструмент, который позволит без трат на логистику дать людям ощущение большого филармонического театрального праздника прямо у себя в населенном пункте. Надо задействовать этот инструмент,

– заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

На заседании правительства Нижегородской области сегодня, 20 декабря 2019 года исполнение культурного нацпроекта было признано надлежащим.

– Наиболее активным муниципалитетом из всех нижегородских стала Выкса. В этом году в рамках нацпроекта там появились модельная библиотека и кинозал, а на 2020 год запланировано открытие виртуального концертного зала,

– отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

В следующем году планов у представителей власти станет больше – пропорционально количеству выделяемых средств. На осуществление проектов культурной сферы бюджет Федерации перечисляет в регион почти 169 млн рублей. В соответствии с программой софинансирования, регион выделит в рамках национального проекта «Культура» плюс к федеральным более 33,5 млн рублей собственных средств.

Особое внимание в регионе уделят новым проектам – «Время музеев» и «Театральный поезд». Обучение же пройдут уже 590 специалистов культурного профиля.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижегородской области начнут работу два новых культурных проекта «Время музеев» и «Театральный поезд».
Теги : культурное наследие, театр, театры, музыка, классическая музыка, музей, музеи, кино

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