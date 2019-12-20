Финансирование нацпроекта «Культура» в нижегородском регионе в следующем году будет увеличено более, чем вдвое

– Благодаря нацпроекту происходит перезагрузка культурной жизни региона. Для людей это очень важно. Дома культуры становятся центрами общественной жизни», - отметил Глеб Никитин. «Виртуальные концертные залы – это тоже инструмент, который позволит без трат на логистику дать людям ощущение большого филармонического театрального праздника прямо у себя в населенном пункте. Надо задействовать этот инструмент,

– Наиболее активным муниципалитетом из всех нижегородских стала Выкса. В этом году в рамках нацпроекта там появились модельная библиотека и кинозал, а на 2020 год запланировано открытие виртуального концертного зала,