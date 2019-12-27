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Новосибирский симфонический оркестр выступит в Китае

Новосибирский симфонический оркестр выступит в Китае

Для гастролей в КНР музыканты из Новосибирска подготовили несколько специальных программ из классических произведений русской и советской музыки.

Новосибирский академический симфонический оркестр отправляется в гастрольный тур по Китаю. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, это уже третьи зарубежные гастроли музыкантов в 2019 году. До этого они успели выступить в Германии и Великобритании.

В концертные программы вошли Пятая симфония и Первый фортепианный концерт Петра Чайковского, фрагменты оперы "Князь Игорь" Александра Бородина, фрагменты из балетов "Гаянэ", "Спартак" и "Маскарад" Арама Хачатуряна, Праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича.

Оркестр был создан в 1956 году известным дирижером, народным артистом СССР Арнольдом Кацем. Профессор Кац руководил коллективом до 2007 года. Сейчас художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Томас Зандерлинг.
 
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